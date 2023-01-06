Вашингтон, 7 января, 2023, 02:41 — ИА Регнум. В Государственном департаменте США снова указали на то, что в России приняли решение на время прекратить огонь в честь Рождества Христова не из уважения к этому празднику, а ради своих военных целей. Такое мнение высказал представитель ведомства Нед Прайс.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

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«Мы беспокоимся, что Москва может использовать потенциальную паузу в сражении для дооснащения, перегруппировки и новой атаки», — отметил он.

Глава Госдепа также подчеркнул, что в США инициативу РФ о рождественском перемирии восприняли скептически.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не поддержит решение России на время прекратить огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, рождественское перемирие продлится с 12:00 6 января до 24:00 7 января, в этот период со стороны России прекратятся обстрелы по всей линии соприкосновения по приказу президента РФ Владимира Путина.