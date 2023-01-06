Вашингтон, 7 января, 2023, 02:39 — ИА Регнум. В США вновь заявили о готовности помогать Украине столько, сколько потребуется, и привлекать к этой деятельности своих союзников. В этом заверил министра обороны Украины Алексея Резникова глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора 6 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

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Основной темой беседы было выделение Киеву очередного пакета помощи в размере порядка 3 млрд долларов, средства предназначены для закупки военной техники и артиллерии.

«Стороны условились оставаться в тесном контакте», — сообщили в министерстве обороны США.

Там также отметили, что Украина получит «боевые машины пехоты Bradley, новую бронетехнику, артиллерийские системы и боеприпасы, а также прочие ключевые вооружения».

Как сообщало ИА REGNUM, уточнена сумма средств, которые Соединённые Штаты Америки направят в качестве поддержки странам Европы в целом и Украине в том числе. Финансирование будет составлять 3,75 млрд долларов, эта сумма названа крупнейшей. Киеву предназначается 3 млрд долларов из этого пакета поддержки.