Минск, 7 января, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович пояснил журналистам, что белорусско-российская региональная группировка войск преследует исключительно оборонительные цели и рассчитана в первую очередь на защиту западных границ Союзного государства двух стран.

Mil.by Вооруженные силы Белоруссии

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Вольфович напомнил, что решение о создании этой группы войск в Белоруссии было принято в 2022 году двумя лидерами стран.

«Региональная группировка войск — один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который, наверное, должен остудить горячие головы на Западе в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства», — добавил госсекретарь Совбеза.

По словам Александра Вольфовича, на западных границах наращивается военная активность, увеличиваются количество учений, фиксируются полёты разведывательной авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, опыт, полученный во время слаживания региональной группировки войск, очень важен для белорусских военных, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Обуз-Лесновского полигона, где размещена российская часть группировки войск.