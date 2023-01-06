Украине предоставят помощь в ремонте иностранной военной техники по звонку
Вашингтон, 7 января, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Пошаговую процедуру ремонта техники предусмотрели в США для украинских военных, которые будут заниматься восстановлением иностранного военного оборудования в случае поломки. Им будут оказывать телефонное сопровождение западные специалисты, сообщила заместитель помощника министра обороны Соединённых Штатов Америки Лаура Купер.
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Основным приоритетом в поддержке украинской армии оборудованием она назвала поставки средств противовоздушной обороны. В том числе ВСУ будут поставлять дальнобойную артиллерию, на втором месте — РСЗО HIMARS, на третьем — бронетехника.
Как сообщало ИА REGNUM, в США выделяется дополнительно 3 млрд долларов на военную помощь Украине. В минобороны страны выразили надежду, что республиканцы и демократы в Конгрессе и в дальнейшем не будут против выделения средств на военную помощь Киеву, несмотря на неудачные 12 попыток выбрать спикера.