Вашингтон, 7 января, 2023, 01:57 — ИА Регнум. В минобороны США выразили надежду, что республиканцы и демократы в Конгрессе и в дальнейшем не будут против выделения средств на военную помощь Киеву, несмотря на неудачные 12 попыток выбрать спикера. Об этом 6 января на брифинге сказала зампомощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

Mil.gov.ua Танки ВСУ

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«Мы получали огромную поддержку от обеих партий. Полагаю, что поддержка останется на высоком уровне», — заявила Купер.

Она сказала о готовности Пентагона всесторонне работать с Конгрессом для обеспечения оборонных нужд.

Как сообщало ИА REGNUM, США выделяют ещё 3 млрд долларов на военную помощь ВСУ, сообщили 6 января в американской администрации.