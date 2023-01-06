Вашингтон, 7 января, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Власти США заявили, что лидеры других стран должны самостоятельно решать посещать ли Украину, или нет. Об этом сказал 6 января на брифинге журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс в контексте обсуждаемого визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

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«Это решения, которые должна принимать каждая конкретная страна. Для нас наиболее важно то, чтобы страны мира продолжали поддерживать правительство Украины», — призвал Прайс.

В Японии однозначного ответа по поводу встречи Кисиды и главы киевского режима Зеленского не дают. Известно, что 9 января премьер будет в Париж, позже в Риме, Лондоне, Оттаве, а 13 января планирует встречу с американским лидером Джо Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, Фумио Кисида будет рассматривать возможность визита на Украину, учитывая различные обстоятельства. Об этом политик заявил 6 января после телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.