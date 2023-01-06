Байден удивил американцев новым ляпом, говоря о штурме Капитолия
Президент США Байден перепутал дату штурма Капитолия и разрешил охране называть себя «Биден»
Вашингтон, 7 января, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден забыл дату штурма Капитолия, выступая 6 января на мероприятии, приуроченном к годовщине этого события. Он сказал, что беспорядки случились 6 июля.
Gage Skidmore
Джо Байден
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«Случившееся 6 июля имело международные последствия, за рамками того, что кто-нибудь из вас может осознать», — отметил Байден.
После этого он допустил ещё один ляп в своей речи, не сумев выговорить фамилию одного из защитников Капитолия, и за свою оплошность разрешил охраннику называть его с этого момента «президент Биден».
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре американский президент Джо Байден заявил, что занял должность главы государства «этим летом». 6 января он назвал президентом вице-президента США Камалу Харрис.