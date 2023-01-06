Сватово, ЛНР, 7 января, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Бойцы российской армии, находящиеся на сватовском направлении в Донбассе, выполняют приказ о режиме прекращения огня в рождественское перемирие. Киевские боевики игнорируют объявленную Россией тишину. Об этом РИА Новости рассказал боец западной группировки войск ВС РФ с позывным Борода.

Министерство обороны России Работа ВС России в ходе СВО

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По словам Бороды, бойцы сидят в ожидании целей, орудия зачехлены, свернуты, стоят под навесами, чего не скажешь о противнике.

«Верховный главнокомандующий дал приказ после 12:00 (мск) огонь не открывать. Мы сидим в ожидании целей, если цель будет, будем отрабатывать. Перемирие с нашей стороны. С их стороны, конечно же, нет. Они перемирие не соблюдают», — рассказал российский боец.

Как сообщало ИА REGNUM, американцы в Twitter резко высказались в комментариях и осудили главу киевского режима Владимира Зеленского и его окружение после того, как они отказались ввести по примеру России рождественное перемирие в военных действиях.