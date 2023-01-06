Москва, 7 января, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Взятый в плен боец ВСУ Александр Осадчук рассказал об условиях содержания пленных Россией в ответ на запрос родственников о его судьбе. Видео со словами украинца было записано после обращения его родных на горячую линию «Спроси Вагнер» и опубликовано пресс-службой компании «Конкорд».

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

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Пленный заверил, что переживать за него не нужно, и поздравил близких с Новым годом и Рождеством. Он также сказал, что у него всё хорошо.

«Я нахожусь в плену. Слава Богу, вылез из мясорубки, в которой меня кинули просто так. Меня ни на что не агитируют, нас кормят, поят, не бьют, чай пьём, курим, есть где спать, всё хорошо. Допрашивают очень редко», — сказал Александр Осийчук.

Он также попросил родных не рассказывать бабушке о том, что он попал в плен. Военнослужащий выразил надежду, что скоро может вернуться домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рассказал об отношении к пленным в России украинский боевик Сергей Панас. Он считает, что «вагнеровцы» спасли ему жизнь, взяв в плен.