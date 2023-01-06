Вашингтон, 7 января, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов Америки, в том числе с помощью поставок вооружения на Украину, хотят изменить расчеты Кремля — главной американской целью является отказ России от новых регионов. Об этом на брифинге 6 января заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

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Он подчеркнул, что в Госдепартаменте обратили внимание на заявление Москвы о готовности к переговорам только в том случае, если будут признаны новые регионы России. Но в США уверены, что такой исход не приведёт к справедливому и прочному миру.

«Мы в конечном счете надеемся изменить эти расчеты, мы стремимся изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Украине необходимую военную помощь», — сказал Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow, которые отправит Киеву США, получится интегрировать в украинские системы советского производства «Бук». Об этом заявила заместитель министра обороны США Лаура Купер.