Анкара, 7 января, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Власти Турции продолжают переговоры с Россией об отсрочке оплаты за поставленный газ. Об этом заявил 6 января глава минэнерго Фатих Донмез.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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Отмечается, что ранее заключенные с Россией контракты действуют.

«Мы обсуждаем многие вопросы, в том числе отсрочку. Безопасность и непрерывность поставок является в настоящий момент самым важным вопросом», — сказал журналистам Донмез, добавив, что никаких проблем до этого не возникало.

Россия и Турция приступили к реализации проекта газового хаба в конце декабря 2022 года. Его поддержали 15 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин провёл 5 января телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, с которым обсудил подробности проекта газового хаба.