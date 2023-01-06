Москва, 7 января, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ночь на 7 января находился на службе в храме Благовещенского собора Московского Кремля. Опубликовано видео, на котором он слушает литургию.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Благовещенский собор. Московский кремль

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Рождественскую ночь посетил часовню в Подмосковье.

Представитель МИД России Мария Захарова встретила Рождество в Михаило-Архангельском храме в селе Тараканово Солнечногорского района Московской области. Она рассказала, что служба в этом храме прошла впервые за сто лет. Это стало возможно после реставрации здания.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл до полуночи начал в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве Рождественскую литургию. Он призвал православных верующих молиться, в том числе за прихожан и клириков Украинской православной церкви.