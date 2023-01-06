Вашингтон, 7 января, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Новый посол США в России Линн Трейси будет сотрудничать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз в Москве. Об этом 6 января сказал представитель Госдепа Нед Прайс журналистам на брифинге.

Tt.usembassy.gov Американская виза

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Прайс пояснил, что Трейси планирует увеличить численность персонала посольства, добиваясь того, чтобы дипломатическая миссия США могла возобновить полноценную работу, в том числе выдачу виз.

«Такой исход отвечал бы интересам обеих стран», — добавил Нед Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз.