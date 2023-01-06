Вашингтон, 7 января, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow, которые отправит Киеву США, получится интегрировать в украинские системы советского производства «Бук». Об этом заявила заместитель министра обороны США Лаура Купер.

U.S. Army Пуск зенитной ракеты

Читайте также: В США перечислили «начинку» нового пакета военной помощи Украине

«RIM-7 могут быть интегрированы в украинские системы советских времен», — отметила она.

Замглавы Пентагона подчеркнула, что это упростит использование американских ракетных комплексов, так как с советскими системами военнослужащие Украины хорошо знакомы.

Ранее в минобороны США рассказали о том, какое вооружение будет входить в один из крупнейших пакетов военной помощи киевской армии. В перечне сотни видов оружия, техники, а также зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украину также обещали отправить американские боевые машины пехоты Bradley.