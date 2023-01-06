Вашингтон, 7 января, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Уточнена сумма средств, которые Соединённые Штаты Америки направят в качестве поддержки странам Европы в целом и Украине в том числе. Финансирование будет составлять 3,75 млрд долларов, эта сумма названа крупнейшей. Перечисление средств анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Читайте также: В ООН прокомментировали поставки оружия на Украину

Киеву предназначается 3 млрд долларов из этого пакета поддержки. Большая часть средств — 2,85 млрд долларов — выделяется из запасов министерства обороны США, 225 млн — «в качестве иностранного военного финансирования для построения долгосрочных возможностей и поддержки модернизации украинской армии».

«В первую неделю 2023 года США продолжают стоять за Украиной и европейскими партнерами, объявляя о новой военной помощи в размере более 3,75 миллиарда долларов. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется», — отметил Энтони Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднем обращении к согражданам президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал намерение властей «в предстоящие годы» поддерживать Киев «до победы ВСУ». Украине отправят бронемашины AMX-10 RC. Германия намерена поставить на Украину порядка 40 боевых машин пехоты Marder.