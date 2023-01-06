Вашингтон, 7 января, 2023, 00:01 — ИА Регнум. В минобороны США рассказали о «начинке» одного из крупнейших пакетов военной помощи, который предназначен киевской армии. В перечне сотни видов оружия, техники, а также зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

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В пакет вошли 500 противотанковых ракет, полсотни боевых машин пехоты Bradley, 100 бронетранспортеров М113, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, десятки тыс. артиллерийских и миномётных снарядов, мины, боеприпасы, оптика и другие боевые единицы.

Отмечается, что власти США уже выделили Украине военную помощь почти на 25 млрд долларов.

Когда Киев получит новое вооружение, по прежнему в Пентагоне не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель минобороны США Патрик Райдер 5 января в ходе брифинга нахваливал боевые машины пехоты Bradley, которые обещаны Украине.