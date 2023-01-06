Вашингтон, 6 января, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Отношения между Соединёнными Штатами Америки и Саудовской Аравией должны быть ориентированы на интересы американского народа, и сейчас они проходят оценку с этой точки зрения. Об этом заявил 6 января на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

U.S. Army Security Assistance Comm Флажки США и Саудовской Аравии

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Его слова стали ответом на статью в газете The Wall Street Journal, в которой говорилось о попытках США наказать Саудовскую Аравию. Кирби не опроверг и не подтвердил эту информацию. Он отметил, что президент Джо Байден пока оценивает отношения между странами и напомнил, что ранее глава государства говорил о необходимости ориентировать это взаимодействие на интересы США.

«Президент последовательно и ясно говорил о том, что хочет того, чтобы эти двусторонние отношения были хорошо ориентированы на учёт интересов американского народа и нашей национальной безопасности», — сказал Джон Кирби.

Он напомнил журналистам, что Саудовская Аравия является стратегическим партнёром США уже более 80 лет «и важно, чтобы это стратегическое партнёрство сохранялось, но таким образом, который полностью соответствует нашим (американским) ценностям и интересам». Целью изучения Джо Байденом этого вопроса Кирби назвал его намерение гарантировать, что взаимодействие между странами действительно развивается в этом ключе.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре США фактически обвинили Саудовскую Аравию в поддержке спецоперации России на Украине после того, как возглавляемый Эр-Риядом альянс ОПЕК+ объявил о сокращении добычи нефти.