Геническ, Херсонская область, 6 января, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Нанесён новый удар по городу Голая Пристань в Херсонской области. В результате атаки в санатории «Гопри» зафиксированы множественные разрушения, сообщили экстренные службы региона.

Ярослав Громов ИА REGNUM Здание после обстрела

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Данных о раненых и погибших нет. Известно, что по зданию санатория были выпущены восемь снарядов несмотря на объявленное РФ временное прекращение огня.

«Украинские войска продолжают наносить артиллерийские удары по городу Голая Пристань. В 22.05 боевики киевского режима обстреляли объект гражданской инфраструктуры — санаторий «Гопри». Есть множественные разрушения», — отметили в экстренных службах Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Голая Пристань уже неоднократно обстреливалась киевскими боевиками из ствольной артиллерии.