Вашингтон, 6 января, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Республиканцы в палате представителей Конгресса США обсуждают сделку, которая всё-таки даст возможность кандидату Кевину Маккарти избраться на пост спикера. Предлагается сокращение оборонного бюджета на 2023 фискальный год на 75 млрд долларов — до уровня 2022 года. О планах Маккарти пишет Bloomberg.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

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Конгрессмены в декабре приняли оборонный бюджет на 2023 год, который подписал президент Джо Байден. Его размер составил 857 млрд долларов. В 2022 году размер оборонного бюджета составлял 782 млрд.

Как будет происходить процесс изменения бюджета, издание не уточняет, но Маккарти сделку обсуждает.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США 6 января не смогла выбрать нового спикера за 11 раундов голосования.