Оружие в обмен на кровь: на Украине заявили о выполнении Киевом миссии НАТО
Резников заявил, что Украина как живой щит выполняет миссию НАТО и прикрывает весь Запад
Киев, 6 января, 2023, 23:16 — ИА Регнум. В министерстве обороны Украины видят страну живым щитом, прикрывающим «весь цивилизованный мир, весь Запад», и этим аргументировали необходимость поставлять вооружение Киеву. С таким заявлением выступил глава ведомства Алексей Резников на телеканале «1+1».
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Он подчеркнул, что Киев фактически «выполняет миссию НАТО сегодня».
Он подчеркнул, что о роли Украины в качестве живого щита властям страны неоднократно напоминают сами представители военного альянса НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, Украина не может вступить в НАТО из-за несоответствия требованиям альянса, ранее заявил немецкий дипломат и бывший спикер Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Североатлантический союз продолжает довольно нерешительно реагировать на заявку Украины на членство.