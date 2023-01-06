Киев, 6 января, 2023, 23:16 — ИА Регнум. В министерстве обороны Украины видят страну живым щитом, прикрывающим «весь цивилизованный мир, весь Запад», и этим аргументировали необходимость поставлять вооружение Киеву. С таким заявлением выступил глава ведомства Алексей Резников на телеканале «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

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Он подчеркнул, что Киев фактически «выполняет миссию НАТО сегодня».

«Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», — сказал Резник.

Он подчеркнул, что о роли Украины в качестве живого щита властям страны неоднократно напоминают сами представители военного альянса НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина не может вступить в НАТО из-за несоответствия требованиям альянса, ранее заявил немецкий дипломат и бывший спикер Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Североатлантический союз продолжает довольно нерешительно реагировать на заявку Украины на членство.