Вашингтон, 6 января, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Американцы в Twitter резко высказались в комментариях и осудили главу киевского режима Владимира Зеленского и его окружение после того, как они отказались ввести по примеру России рождественное перемирие в военных действиях.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

Читайте также: Американский конгрессмен возмутился отказом Зеленского от перемирия

Под постом конгрессмена-республиканца Пола Госара пользователи высказали своё мнение, не в пользу Украины.

Американцы назвали Зеленского «преступником» и призвали прекратить финансирование Украины, предполагая, что укролидер хочет, чтобы «и наши внуки финансировали его армию».

Пользователи сошлись во мнении, что Киев пойдёт на мирные переговоры, «когда на его счёт перестанут поступать деньги американских налогоплательщиков».

Как сообщало ИА REGNUM, финансировать конфликт на Украине безнравственно. Об этом 6 января заявил американский конгрессмен-республиканец Пол Госар после того, как Владимир Зеленский ответил отказом на предложение президента России Владимира Путина о рождественском перемирии.