Нью-Йорк, США, 6 января, 2023, 22:57 — ИА Регнум. В Организации Объединённых Наций ждут завершения конфликта на Украине. С соответствующим заявлением выступил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Журналисты попросили его прокомментировать планы Франции и ФРГ отправить на Украину бронетехнику.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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«Наша цель в том, что мы хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — ответил Дюжаррик, подчеркнув, что его часто просят прокомментировать поставки вооружений Киеву.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал отправить в Киев больше вооружений и отмечал, что «оружие — это фактически путь к миру».

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднем обращении к согражданам президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал намерение властей «в предстоящие годы» поддерживать Киев «до победы ВСУ». Украине отправят бронемашины AMX-10 RC. Германия намерена поставить на Украину порядка 40 боевых машин пехоты Marder.