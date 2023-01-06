Киев, 6 января, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, предвосхищая получение нового пакета военной помощи от США и Германии, считает, что его встреча в декабре с американским коллегой Джо Байденом, укрепит армию укронацистов, выведет «оборонное взаимодействие с партнёрами на новый уровень». В очередной раз Германию и США он поблагодарил в своём телеграм-канале.

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«После моего визита в Соединенные Штаты Америки две недели назад — в нашем дипломатическом марафоне было уже больше двадцати этапов. Впервые получим бронированные машины Bradley — это именно то, что надо. Значительный шаг сделала Германия вперед на усиление безопасности не только Украины, но и всей Европы», — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что «укрепление противовоздушной обороны — это прямая работа на деэскалацию здесь и сейчас».

Зеленский в мечтах о вооружении для Украины, считает, «что больше ПВО, больше бронетехники, западных танков, пушек и снарядов дадут Киеву больше энергетических и политических возможностей».

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга сказал журналистам, что обучение киевской армии управлению с американскими боевыми машинами пехоты Bradley будет быстрым, но сроки поставок орудия Киеву не озвучил.