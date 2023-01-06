Кириенко и Пушилин осмотрели отремонтированные объекты в Енакиево в ДНР
Донецк, 6 января, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Подведены промежуточные итоги работы властей Ленинградской области в подшефном региону городе Енакиево Горловского района Донецкой Народной Республики. Объекты в населённом пункте осмотрели замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы региона Денис Пушилин.
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В социальных объектах закрыт тепловой контур, установлены окна, отремонтированы шесть зданий учреждения образования. В одной из школ проведён комплексный ремонт и закуплено новое оборудование для столовой и компьютерного класса.
В городе также решили проблему дефицита питьевой воды, пробурив 23 скважины и оборудовав их произведёнными в Ленинградской области технологическими колодцами.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне он вместе с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным посетил Мариуполь. Обсуждалось намерение в 2023 году снести все не подлежащие восстановлению жилые дома, а остальные — отремонтировать к началу отопительного сезона.