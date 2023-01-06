Вашингтон, 6 января, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга сказал журналистам, что обучение киевской армии управлению с американскими боевыми машинами пехоты Bradley будет быстрым, но сроки поставок орудия Киеву не озвучил.

Dvidshub.net Bоевые машины пехоты Bradley

Читайте также: В Пентагоне нахваливают БМП Bradley для Киева, называя их «убийцами танков»

«Мы не готовы сообщить дату прибытия БМП Bradley на Украину, однако обучение украинских военных их использованию не займёт много времени», — ответил Кирби на вопрос о БМП.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель минобороны США Патрик Райдер 5 января в ходе брифинга нахваливал боевые машины пехоты Bradley, которые обещаны Украине.