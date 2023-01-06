Киев, 6 января, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Киеву нужно от Запада «гораздо больше» оружия, чем поставляется сейчас, заявил 6 января заместитель главы МИД Украины, бывший посол в Германии Андрей Мельник.

(сс) МИД Украины Дмитрий Кулеба

Западные страны, по его словам, должны передать ВСУ не только танки, но также «истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО».

Ранее в январе 2022 года власти Франции заявили о начале поставки в Киев танков, Германии — боевых машин пехоты и зенитно-ракетных комплексов.

Новый пакет военной помощи со стороны США объемом 3 млрд долларов предполагает поставку для ВСУ танков, ракетных систем и бронемашин.

6 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страны Запада сняли мораторий на поставку наступательного оружия ВСУ.