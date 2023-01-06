МИД Украины ждет от Запада подводных лодок и баллистических ракет
МИД Украины требует от Запада «гораздо больше» оружия
Киев, 6 января, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Киеву нужно от Запада «гораздо больше» оружия, чем поставляется сейчас, заявил 6 января заместитель главы МИД Украины, бывший посол в Германии Андрей Мельник.
Западные страны, по его словам, должны передать ВСУ не только танки, но также «истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО».
Ранее в январе 2022 года власти Франции заявили о начале поставки в Киев танков, Германии — боевых машин пехоты и зенитно-ракетных комплексов.
Новый пакет военной помощи со стороны США объемом 3 млрд долларов предполагает поставку для ВСУ танков, ракетных систем и бронемашин.
6 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страны Запада сняли мораторий на поставку наступательного оружия ВСУ.