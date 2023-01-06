Мелитополь, 6 января, 2023, 21:33 — ИА Регнум. В Мелитополе (Запорожская область) прогремели взрывы, сообщил вечером 6 января глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Представители бывшей администрации города (украинского периода) заявили, что взрывы были слышны в районе железнодорожного вокзала.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 5 января дал указание объявить режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения с 12:00 6 января до конца суток 7 января.

В Кремле призвали Киев сделать аналогичный шаг, но власти Украины от этого отказались. Количество обстрелов со стороны ВСУ 6 января не сократилось.

В январе 2022 года власти Херсонской области сообщили об обнаружении двух схронов с боеприпасами, предположительно предназначенных для диверсантов — в Голой Пристани и окрестностях Скадовска.