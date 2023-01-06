Санкт-Петербург, 6 января, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Бронзовую скульптуру Александра Блока установили 6 января на улице Декабристов в Санкт-Петербурге. В церемонии открытия памятника принял участие губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Александр Александрович Блок

Высота установленного на гранитном постаменте памятника составляет 3,6 метра. На лицевой части подножия высечена надпись: «Александру Блоку». Авторами монумента выступили скульптор Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин.

На открытии памятника губернатор напомнил, что Блок родился, жил и творил в Санкт-Петербурге. Памятник русскому поэту уже установлен во дворе филологического факультета Санкт‑Петербургского государственного университета. Было принято решение поставить ещё один монумент, рядом с музеем-квартирой Блока. В июне 2022 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурге одобрили проект об установке монумента Блоку на улице Декабристов.