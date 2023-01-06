Вашингтон, 6 января, 2023, 21:15 — ИА Регнум. США выделяют еще 3 млрд долларов на военную помощь ВСУ, сообщили 6 января в американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

В том числе почти 700 млн долларов выделено на закупку оружия «партнерам США на восточном фланге НАТО», 225 млн долларов — на укрепление потенциала и модернизацию ВСУ.

4 января президент США Джозеф Байден заявил, что в его администрации обсуждают вопрос о поставке в Киев боевых машин пехоты Bradley.

По словам представителя Белого дома, в Вашингтоне не ожидают скорого прекращения конфликта и готовят новые поставки оружия, в том числе реактивных систем залпового огня HIMARS.

6 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Запад снимает ограничения на передачу ВСУ наступательного вооружения.