Полиция Косова задержала албанца, подозреваемого в нападении на сербов
СМИ: в Косове по подозрению в стрельбе по верующим задержан гражданин Албании
Белград, 6 января, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Косова задержали 33-летнего гражданина Албании, подозреваемого в стрельбе по верующим сербам, сообщает 6 января телеканал Pink со ссылкой на правоохранителей.
По данным источника, стрелок успел скрыться. Его удалось задержать в 20 километрах от места преступления. Подозреваемого поместили в изолятор предварительного заключения.
Сразу после происшествия местные жители вышли на улицу и перекрыли областную трассу Урошевац — Штпрце. Они заверили, что не восстановят движение до тех пор, пока не будет задержан нападавший.
«Кто-то хотел подарить нам кровавое Рождество!» — отреагировал глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич осудила преступление и призвала международное сообщество немедленно отреагировать и наказать виновных.
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