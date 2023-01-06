Белград, 6 января, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Косова задержали 33-летнего гражданина Албании, подозреваемого в стрельбе по верующим сербам, сообщает 6 января телеканал Pink со ссылкой на правоохранителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

По данным источника, стрелок успел скрыться. Его удалось задержать в 20 километрах от места преступления. Подозреваемого поместили в изолятор предварительного заключения.

Сразу после происшествия местные жители вышли на улицу и перекрыли областную трассу Урошевац — Штпрце. Они заверили, что не восстановят движение до тех пор, пока не будет задержан нападавший.

«Кто-то хотел подарить нам кровавое Рождество!» — отреагировал глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич осудила преступление и призвала международное сообщество немедленно отреагировать и наказать виновных.

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