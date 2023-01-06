Берлин, 6 января, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Министры обороны Германии и США Кристине Ламбрехт и Ллойд Остин 6 января обсудили вопросы координации поддержки ВСУ, сообщили в германском ведомстве.

Федеральное министерство обороны Германии Кристина Ламбрехт

Германия намерена «расширить свой вклад в противовоздушную оборону» и поставить в Киев системы ПВО Patriot вместе с боеприпасами, сказала Ламбрехт.

Также обсуждались вопросы поставок боевых машин пехоты.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что объем поддержки Киева со стороны Берлина в 2022 году превысил 12 млрд евро.

5 января министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германия намерена продолжать поставки оружия в Киев.

4 января президент США Джозеф Байден сообщил, что в американской администрации обсуждают вопрос о поставке в Киев боевых машин пехоты Bradley.

По словам представителя американской администрации, в Вашингтоне не ожидают скорого прекращения конфликта и готовят новые поставки оружия, в том числе реактивных систем залпового огня HIMARS.