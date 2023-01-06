Берлин, 6 января, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Между канцлером Германии Олафом Шольцем и украинским президентом Владимиром Зеленским 6 января состоялся телефонный разговор, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По его словам, в прошлом году правительство оказало Украине прямую поддержку более чем на 12 млрд евро и этот курс будет продолжен.

В свою очередь лидер киевского режима поблагодарил германские власти за решение предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot и боевых машин пехоты Marder.

«Канцлер и украинский президент договорились продолжить конструктивный обмен мнениями относительно предложений Украины о мирном решении и оставаться в тесном контакте», — сказал Хебештрайт.

Ранее представитель кабмина ФРГ анонсировал намерения Берлина предоставить Киеву порядка 40 БМП Marder.

Как сообщалось ранее, замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия должна поставить на Украину все возможные виды вооружений, в том числе танки, самолёты, корабли, подлодки и баллистические ракеты.

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