Мариуполь, ДНР, 6 января, 2023, 20:38 — ИА Регнум. В ДНР рождественские службы перенесли на утро 7 января, сообщил РИА Новости настоятель Свято-Михайловского собора Мариуполя протоиерей Алексей Устименко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Это сделано ради безопасности прихожан.

Как сообщалось ранее, в храмах Запорожской области службы совершались до 19:00 мск. В Херсонской области, за исключением храмов в городах у линии соприкосновения, богослужения пройдут в обычное время.

Ранее президент России Владимр Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения с 12:00 мск 6 января до конца суток 7 января.

В Кремле призвали Киев принять аналогичное решение. Власти Украины от этого отказались. Число обстрелов со стороны ВСУ 6 января не уменьшилось.