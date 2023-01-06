Киев, 6 января, 2023, 20:19 — ИА Регнум. В 2023 году ВСУ перейдут в наступление, заявил 6 января секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в этом Киеву поможет вооружение, полученное от Запада, включая БМП, БТР, системы противоракетной обороны.

Часть поставок будет осуществлена «совсем не публично», утверждает Данилов.

Как сообщалось ранее, киевские власти отказались от предложенного Москвой режима прекращения огня на время рождественских праздников.

В качестве условия начала переговоров в Киеве требуют «вывода войск на границы 1991 года», то есть передачи Украине Крыма и регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.