Белград, 6 января, 2023, 20:29 — ИА Регнум. После вооружённого нападения на сербов во время празднования Рождественского сочельника жители населённого пункта Готовуша на юге Косова начали перекрывать дороги, сообщает 6 января национальное телевидение Сербии РТС.

kim. gov. rs Петар Петкович

Протестующие перекрыли движение на областной трассе Урошевац — Штпрце. Они заверили, что не восстановят движение до тех пор, пока не будет задержан нападавший.

Напомним, гражданин Албании во время празднования Рождественского сочельника в районе города Штрпце из проезжающего автомобиля ранил из автоматического оружия двух сербов, один из пострадавших 11-летний подросток.

Глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович назвал стрельбу на юге Косова в Рождественский сочельник покушением на убийство мирных жителей.

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