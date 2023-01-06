Брюссель, 6 января, 2023, 20:10 — ИА Регнум. 10 января в Брюсселе руководители НАТО и ЕС подпишут третью совместную декларацию о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе альянса 6 января.

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг

По данным европейских СМИ, в новой декларации будут затронуты вопросы сотрудничества в таких сферах, как кибербезопасность, космос, климат и борьба с дезинформацией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам-членам НАТО следует готовиться к тому, что оказывать военную и финансовую помощь ВСУ придется долго.

Также Столтенберг отмечал, что даже «если» конфликт на Украине будет завершен, это не приведет к нормализации отношений России и НАТО.