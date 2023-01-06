Херсон, 6 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В Херсонской области во всех храмах на левом берегу Днепра идут подготовительные мероприятия для проведения богослужений в честь Рождества Христова, сообщил 6 января ТАСС пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.

Украина Юрий Химич. Церковь в Ясине. 1960-е

Отмечается, что расположенные на линии соприкоснования храмы не входят в их число.

К обеспечению общественного порядка в церквях и соборах привлекли сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за действующего военного положения в православных храмах Запорожской области все ночные службы отменили. Рождественские богослужения проходят до 19:00. В канун Рождества в церквях и храмах прошли профилактические рейды, направленные на обеспечение безопасности прихожан.

Читайте также: Путин в Рождество по традиции посетит богослужение