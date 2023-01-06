Вашингтон, 6 января, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Хакеры, члены группировки Cold River, летом 2022 года атаковали три лаборатории США, которые занимаются ядерными исследованиями. Об этом 6 января сообщило агентство Reuters, ссылаясь на экспертов в сфере кибербезопасности.

Leland Francisco Хакеры

По информации журналистов, хакеры, которые якобы связанны с Россией, атаковали Ливерморскую национальную лабораторию имени Эрнеста Лоуренса в Калифорнии, Аргоннскую национальную лабораторию недалеко от Чикаго в штате Иллинойс и Брукхейвенскую национальную лабораторию в городе Аптон штата Нью-Йорк.

Уточняется, что эти центры входят в структуру американского министерства энергетики.

Отмечается, что агентство не обладает сведениями о причинах атак на эти лаборатории, также неизвестны и результаты атак.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Хакеры из США атаковали сайт Народной милиции Луганской Народной Республики.

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