Нью-Йорк, США, 6 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Жители планеты с низким ростом имеют преимущества и находятся в выигрышном положении в сравнении с другими людьми. Об этом говорится в статье Мары Альтман, опубликованной в американкой газете The New York Times.

ПОКА ТУТ Люди

В частности, низкорослые люди живут дольше и реже болеют раком. Также приводится теория, согласно которой «при меньшем количестве клеток существует меньше вероятность того, что что-то пойдет не так».

Альтман назвала низкорослых людей «защитниками природы», поскольку им требуется меньше ресурсов. Приводя в пример данные Томаса Самарса, известного как крестный отец «Идеологии уменьшения», автор отметила, что «если бы люди в Америке сохранили бы свои пропорции, но были бы всего на 10% ниже, то они сэкономили бы 87 млн тонн пищи в год, триллионы галлонов воды и миллионы тонн мусора».

Она подчеркнула, что «коротышки» не только экономят ресурсы, но и лучше всего пригодны к долгосрочному выживанию. В подтверждение своим словам Альтман привела в пример книгу Юваль Ной Харари «Сапиенс», в которой говорится о популяции ранних людей и, в частности о том, что «большие люди» умирали первыми.

Автор также рекомендовала строить отношения и семью с более низкими людьми, поскольку «посредством сокращая потребности последующих поколений можно спасти планету».

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