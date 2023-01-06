Белград, 6 января, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Покушением на убийство мирных жителей назвал глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович стрельбу на юге Косова в Рождественский сочельник. Об этом политик написал 6 января в своих соцсетях.

Kim. gov. rs Петар Петкович

«Дети были расстреляны албанцем, по словам местных жителей, из движущегося автомобиля. У Милоша и Стефана огнестрельные ранения. Кто-то хотел подарить нам кровавое Рождество!» — заявил Петкович.

Напомним, гражданин Албании во время празднования Рождественского сочельника в районе города Штрпце из проезжающего автомобиля ранил из автоматического оружия двух сербов.

Ранения получили 21-летний человек и 11-летний подросток. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести срочно госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент страны Александр Вучич заявлял о рекордном количестве покушений на здоровье и имущество сербов в самопровозглашённом Косово в 2022 году.