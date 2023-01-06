Киев, 6 января, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Порядка трех тысяч силовиков привлекут к обеспечению порядка в Киеве 7 января во время рождественского богослужения раскольнической Православной церкви Украины в Успенском (ПЦУ) соборе Киево-Печерской лавры, в котором ранее проходили службы канонической Украинской православной церкви. Об этом 6 января сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в столице Украины Иван Выгивский.

Norbert Aepli Киево-Печерская лавра

По его словам, сотрудники полиции Киева сейчас готовится обеспечивать безопасность и порядок в ходе богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

«Будут привлечены в целом по городу около трех тысяч сотрудников правоохранительных органов», — приводит издание Klymenko Time слова Выгивского.

Он уточнил, что будет привлечено около 1,7 тысячи полицейских, порядка одной тысячи сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям и свыше 200 человек добровольческих формирований территориальных общин.

Напомним, что до 31 декабря 2022 года Успенский собор в Киево-Печерской лавре арендовала каноническая Украинская православная церковь и проводила там свои богослужения. После истечения срока аренды власти историко-культурного заповедника «Киево-Печерская лавра», на территории которого расположен Успенский собор, не захотели продлить с этой церковью договоры аренды. Доступ в два храма Киево-Печерской лавры закрыли для священников УПЦ. При этом 6 января поступила информация о том, что руководство этого заповедника заключило соглашение с раскольнической Православной церковью Украины о проведении в храме рождественского богослужения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний заявил, что вся Киево-Печерская, а также Почаевская лавра «со временем» будет принадлежать этой церкви.

Читайте также: Киевские раскольники рассчитывают получить лавру целиком

Тем временем киевские силовики завершили обыски на объектах УПЦ в нескольких областях Украины.