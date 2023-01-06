Вашингтон, 6 января, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Правительство Соединенных Штатов Америки ввело 6 января санкции в отношении шести граждан Ирана, якобы связанных с поставками беспилотников в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе американского министерства финансов.

Matt H. Wade США

Согласно опубликованным данным, санкции были введены в отношении представителей руководства и членов совета директоров компании Qods Aviation Industries — ключевого производителя оборонной продукции Ирана.

По мнению Вашингтона, Тегеран передавал беспилотники, которые производит данная компания, России для их использования в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Сообщается, что власти США также ввели меры в отношении главы Организации аэрокосмической промышленности Ирана, которая несет ответственность за контроль над программой по производству баллистических ракет.

Отметим, что утверждения Запада о том, что беспилотники «Герань-2» якобы поставляются Москве из Тегерана, не подкреплялась доказательствами и не раз опровергалась Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский ждёт, что в скором времени начнутся переговоры о вступлении киевского режима в Евросоюз.

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