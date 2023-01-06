Лондон, 6 января, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Незадолго до начала спецоперации России на Украине бизнесмен Роман Абрамович мог перевести существенную часть состояния в трастовые фонды своих детей. Об этом 6 января пишет The Guardian со ссылкой на данные кипрской компании MeritServus, которая специализируется на регистрации офшорных компаний и трастовых фондов.

Marina Lystseva Роман Абрамович

По информации издания, Абрамович мог переписать на своих семерых детей активы как минимум на $4 млрд, в том числе недвижимость, личные вертолёты, самолёты и яхты.

Отмечается, что за три недели до начала СВО началась реорганизация десяти связанных с Абрамовичем трастовых фондов. Тогда правительства западных стран предупредили, что в случае начала конфликта на Украине введут санкции против представителей российского бизнеса.

Как отмечает газета, Абрамович и его совершеннолетние дети не ответили на просьбы о комментариях. В MeritServus заявили, что не могут раскрывать информацию о своих клиентах.