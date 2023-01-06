Москва, 6 января, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры работы специалистов ремонтных подразделений Западного военного округа в тыловой зоне специальной военной операции. Соответствующее видео было опубликовано 6 января в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Наш ремонтно-восстановительный батальон комплексного ремонта предназначен для восстановления вооружения военной техники на готовых узлах и агрегатах», — рассказал заместитель командира ремонтной роты ЗВО с позывным Амур, добавив, что восстановлению подлежат как ствольно-реактивная артиллерия, так и танки, БМП, БТР.

В ведомстве рассказали, что главная задача батальона, в котором работают военнослужащие по контракту и мобилизованные, — как можно скорее восстановить и вернуть технику в строй.

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