Каракас, 6 января, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Новым министром иностранных дел Венесуэлы стал заместитель главы этого ведомства Иван Хиля Пинто. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в социальной сети.

Mindefensa.gob.ve Николас Мадуро

«Я назначил Ивана Хиля Пинто новым министром иностранных дел Венесуэлы», — написал лидер Венесуэлы.

Мадуро выказал уверенность в том, что Пинто будет работать на этой должности со всем своим профессионализмом.

Глава Венесуэлы также поблагодарил за работу экс-главу МИД страны Карлоса Фарию, который был назначен на этот пост в мае 2022 года.

Он сообщил, что в скором времени у Фарио появятся новые задачи.

Напомним, что Пинто отвечал в МИД за взаимодействия с европейскими странами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике внешнеполитическую политику США в отношении его страны и назвал позицию Вашингтона бессмысленной.

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