Энгельс, Саратовская область, 6 января, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В Энгельсе Саратовской области во втором квартале 2023 года будет запущено производство электромобилей, сообщил 6 января глава региона Роман Бусаргин.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Электромобиль на зарядке

Собрать первую машину на предприятии «Альфа Тех» предполагается в третьем квартале текущего года.

Объем производства предприятия в 2023 году должен составить до 2000 электромобилей. Их будут выпускать для такси и каршеринга под маркой Alfarus.

В дальнейшем степень локализации предприятия может быть увеличена, к поставкам могут быть привлечены местные предприятия, выпускающие электронные компоненты, пластиковые и стекольные элементы, рассказал Бусаргин.

В конце декабря 2022 года премьер-министр Рссии Михаил Мишустин призвал налаживать российские производства электромобилей, чтобы заместить уход с рынка ряда зарубежных поставщиков.