Вашингтон, 6 января, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Сырую нефть, которую хотели импортировать страны Европы, закупает Китай. Об этом 6 января пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации издания, Китай уже закупил 5 млн баррелей нефти, преимущественно из Казахстана.

Кроме того, отмечается, что китайский нефтетрейдер Unipec закупил как минимум 2 млн баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup для погрузки в январе.

В издании подчёркивают, что покупаемая Китаем нефть важна для европейских стран, сокративших закупки у России. В связи с этим Европа нуждается в альтернативных источниках.

Напомним, с 5 декабря было введено эмбарго на российскую нефть, а также вступил в силу потолок цен в размере $60 за баррель.