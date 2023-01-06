Киев, 6 января, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Владимир Зеленский ждёт, что в скором времени начнутся переговоры о вступлении киевского режима в Евросоюз. Об этом 6 января он написал в Telegram по итогам онлайн-встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция киевского режима

Он заявил, что ожидает, что под председательством Швеции в Совете ЕС начнутся переговоры о присоединении киевского режима.

«Мы считаем, что это будет сильным стимулом для единства внутри ЕС», — написал Зеленский.

Также он пригласил Кристерссона в Киев, чтобы продолжить разговор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что 3 февраля в Киеве состоится саммит Украина — ЕС.