Зеленский надеется на скорые переговоры о вступлении киевского режима в ЕС
Зеленский заявил, что надеется на скорые переговоры о вступлении киевского режима в Евросоюз
Киев, 6 января, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Владимир Зеленский ждёт, что в скором времени начнутся переговоры о вступлении киевского режима в Евросоюз. Об этом 6 января он написал в Telegram по итогам онлайн-встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Иван Шилов ИА REGNUM
Евроинтеграция киевского режима
Он заявил, что ожидает, что под председательством Швеции в Совете ЕС начнутся переговоры о присоединении киевского режима.
«Мы считаем, что это будет сильным стимулом для единства внутри ЕС», — написал Зеленский.
Также он пригласил Кристерссона в Киев, чтобы продолжить разговор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что 3 февраля в Киеве состоится саммит Украина — ЕС.