Киев, 6 января, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Правительство Украины одобрило проект закона о выходе страны из протокола к соглашению стран Содружества Независимых Государств о правовых и социальных гарантиях военнослужащих и членов их семей. Об этом 6 января сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Он напомнил, что этим протоколом определены социальные гарантии, льготы, права и компенсации для лиц, проходивших военную службу в воинских частях вооруженных сил, иных войсках и военных органах и формированиях бывшего Советского Союза, которые были зачислены на военную службу в вооруженные силы стран — участников Содружества Независимых Государств.

Документ предусматривает предоставление социальных гарантий и распространение льгот и компенсаций при переезде военнослужащих на постоянное проживание из одной страны Содружества Независимых Государств в другую.

Мельничук отметил, что правительство Украины одобрило проект закона о выходе страны из этого протокола.

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