Саратов, 6 января, 2023, 18:33 — ИА Регнум. В Саратовской области льдина с 13 рыбаками откололась в 1 км от берега. Об этом 6 января сообщил глава регионального управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин в Telegram-канале.

Виктор Васнецов. На льдине. До 1917

«В Красноармейском районе вблизи села Золотое в акватории реки Волги в 1 км от берега произошёл откол льдины», — написал Юрин.

По его словам, на льдине находятся 13 рыбаков. Информация об этом поступила в службу спасения, на месте работают спасатели.